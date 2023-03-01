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Манчестер Сити - Фулхэм 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Манчестер Сити
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Фулхэм, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Фулхэм
Лондон
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
16 Испания пз Родриго Эрнандес
8 Хорватия пз Матео Ковачич
47 Англия пз Фил Фоден
10 Англия пз Джек Грилиш
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
17 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
31 Франция зщ Исса Диоп
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
18 Бразилия пз Андреас Перейра
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
6 Англия пз Харрисон Рид
11 Испания пз Адама Траоре
14 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Португалия Марку Силва
История личных встреч
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Сити
05.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити2 : 1Фулхэм
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити4 : 1Фулхэм
13.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Фулхэм0 : 3Манчестер Сити
05.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити2 : 0Фулхэм
26.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити4 : 0Фулхэм
30.03.2019 Англия - Премьер-лига 32-й тур Фулхэм0 : 2Манчестер Сити
01.11.2018 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Манчестер Сити2 : 0Фулхэм
15.09.2018 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити3 : 0Фулхэм
22.03.2014 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити5 : 0Фулхэм
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Манчестер Сити
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити1 : 0
16.08.2023 Суперкубок УЕФА - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 5 : 4
11.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 0 : 3Манчестер Сити
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 1 : 4
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм1 : 1 5 : 3
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 2 : 2Фулхэм
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Фулхэм0 : 3
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 0 : 1Фулхэм
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Фулхэм

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