Манчестер Сити - Фулхэм 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Фулхэм, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Фулхэм
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|11
|пз
|Адама Траоре
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Марку Силва
История личных встреч
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 2
|01.11.2018
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 0
|15.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|22.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 0
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2023
|Суперкубок УЕФА - 2023
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0