Брентфорд - Борнмут 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Борнмут, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Марк Флеккен
|2
|зщ
|Аарон Хики
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|3
|зщ
|Рико Генри
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|9
|пз
|Кевин Шейд
|1
|вр
|Нето
|37
|зщ
|Максимилиан Ааронс
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|8
|пз
|Джо Ротуэлл
|29
|пз
|Филип Биллинг
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Томас Франк
|Андони Ираола
История личных встреч
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|17.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|30.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 1
|21.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 1
|16.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 0 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3