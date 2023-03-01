22:30 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 сентября
Суббота 02 сентября
Свернуть список

Брентфорд - Борнмут 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия);
Брентфорд
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Борнмут, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Борнмут
Борнмут
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
2 Шотландия зщ Аарон Хики
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
3 Англия зщ Рико Генри
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
19 Камерун пз Брайан Мбемо
11 ДР Конго пз Йоан Висса
9 Германия пз Кевин Шейд
1 Бразилия вр Нето
37 Англия зщ Максимилиан Ааронс
27 Украина зщ Илья Забарный
25 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
8 Англия пз Джо Ротуэлл
29 Дания пз Филип Биллинг
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Испания Андони Ираола
История личных встреч
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брентфорд2 : 0Борнмут
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Борнмут0 : 0Брентфорд
22.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Брентфорд3 : 1Борнмут
17.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Борнмут1 : 0Брентфорд
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Борнмут0 : 1Брентфорд
30.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Брентфорд2 : 1Борнмут
21.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Брентфорд3 : 1Борнмут
16.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Борнмут1 : 0Брентфорд
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 0 : 3Брентфорд
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брентфорд1 : 1
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 0 : 3Брентфорд
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брентфорд2 : 2
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд1 : 0
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 2 : 3Борнмут
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут0 : 2
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Борнмут
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут1 : 1
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Борнмут1 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close