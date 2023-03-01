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Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
02 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
4 Англия зщ Адам Уэбстер
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
6 Англия пз Джеймс Милнер
13 Германия пз Паскаль Грос
11 Шотландия пз Билли Гилмор
7 Англия пз Солли Марч
9 Бразилия пз Жоао Педро
22 Япония пз Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
22 Англия вр Ник Поуп
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
2 Англия зщ Киран Триппьер
13 Англия зщ Мэтт Тарджетт
8 Италия пз Сандро Тонали
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
36 Англия пз Шон Лонгстафф
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Англия Эдди Хау
История личных встреч
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
20.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
27.04.2019 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.10.2018 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед4 : 0
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед2 : 0

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