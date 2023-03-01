Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
02 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|6
|пз
|Джеймс Милнер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|11
|пз
|Билли Гилмор
|7
|пз
|Солли Марч
|9
|пз
|Жоао Педро
|22
|пз
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|22
|вр
|Ник Поуп
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|13
|зщ
|Мэтт Тарджетт
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Эдди Хау
История личных встреч
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|20.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0