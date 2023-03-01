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Челси - Ноттингем Форест 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Челси
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ноттингем Форест, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Испания вр Роберт Санчес
2 Франция зщ Аксель Дисаси
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
26 Англия зщ Леви Колвилл
27 Франция зщ Мало Гюсто
21 Англия зщ Бен Чилуэлл
23 Англия пз Конор Галлахер
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
1 США вр Мэтт Тёрнер
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
4 Англия зщ Джо Уорролл
24 Кот-д'Ивуар зщ Серж Орье
43 Нигерия зщ Ола Айна
22 Англия пз Райан Йейтс
8 Сенегал пз Шейку Куйяте
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция пз Энтони Эланга
9 Нигерия нп Тайво Авонийи
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2Ноттингем Форест
01.01.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 1Челси
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Челси2 : 0Ноттингем Форест
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Челси2 : 0Ноттингем Форест
20.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Челси5 : 1Ноттингем Форест
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Челси2 : 1
25.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Челси3 : 0
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Челси
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси1 : 1
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси1 : 1
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 1
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 3 : 2Ноттингем Форест
18.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ноттингем Форест2 : 1
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Ноттингем Форест

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