Челси - Ноттингем Форест 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ноттингем Форест, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Роберт Санчес
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|21
|зщ
|Бен Чилуэлл
|23
|пз
|Конор Галлахер
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|30
|зщ
|Вилли Боли
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|24
|зщ
|Серж Орье
|43
|зщ
|Ола Айна
|22
|пз
|Райан Йейтс
|8
|пз
|Шейку Куйяте
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
|9
|нп
|Тайво Авонийи
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Стивен Купер
История личных встреч
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|01.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|20.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|25.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|18.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0