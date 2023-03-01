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Реал Мадрид - Хетафе 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
02 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Реал Мадрид
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Хетафе, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Хетафе
Хетафе
25 Испания вр Кепа Аррисабалага
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Австрия зщ Давид Алаба
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
18 Франция пз Орельен Тчуамени
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
14 Испания нп Хоселу
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
22 Уругвай зщ Дамиан Суарес
23 Сербия зщ Стефан Митрович
6 Португалия зщ Домингуш Дуарте
4 Уругвай зщ Гастон Альварес
2 Того зщ Джене
20 Сербия пз Неманья Максимович
11 Испания пз Карлес Аленья
14 Испания нп Хуанми Латаса
7 Испания нп Хайме Мата
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид1 : 0Хетафе
08.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Хетафе0 : 1Реал Мадрид
09.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Реал Мадрид2 : 0Хетафе
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Хетафе1 : 0Реал Мадрид
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Хетафе0 : 0Реал Мадрид
09.02.2021 Испания - Примера 1-й тур Реал Мадрид2 : 0Хетафе
02.07.2020 Испания - Примера 33-й тур Реал Мадрид1 : 0Хетафе
04.01.2020 Испания - Примера 19-й тур Хетафе0 : 3Реал Мадрид
25.04.2019 Испания - Примера 34-й тур Хетафе0 : 0Реал Мадрид
19.08.2018 Испания - Примера 1-й тур Реал Мадрид2 : 0Хетафе
25.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 0 : 1Реал Мадрид
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 1 : 3Реал Мадрид
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 2Реал Мадрид
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Реал Мадрид
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Реал Мадрид
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Хетафе1 : 0
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 3 : 0Хетафе
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Хетафе0 : 0
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 0 : 0Хетафе
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Хетафе2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Реал» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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