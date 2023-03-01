Реал Мадрид - Хетафе 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
02 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Хетафе, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Хетафе
Хетафе
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|14
|нп
|Хоселу
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|23
|зщ
|Стефан Митрович
|6
|зщ
|Домингуш Дуарте
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|2
|зщ
|Джене
|20
|пз
|Неманья Максимович
|11
|пз
|Карлес Аленья
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|7
|нп
|Хайме Мата
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 0
|09.02.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 0
|02.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|04.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 3
|25.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
|19.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 0
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 3
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Реал» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.