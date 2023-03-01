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Алавес - Валенсия 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
02 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Алавес
Валенсия

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Валенсия, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Валенсия
Валенсия
1 Испания вр Антонио Сивера
2 Испания зщ Андони Горосабель
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
4 Сербия зщ Александар Седлар
3 Испания зщ Рубен Дуарте
6 Испания пз Андер Гевара
23 Уругвай пз Карлос Бенавидес
18 Испания пз Хон Альдалур
17 Испания нп Ксебер Алькаин
15 Испания нп Кике
11 Испания нп Луис Риоха
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
4 Гвинея зщ Муктар Дьякаби
15 Турция зщ Дженк Озкачар
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
8 Испания пз Хави Герра
10 Португалия пз Андре Алмейда
23 Испания нп Фран Перес
16 Испания нп Диего Лопес
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
13.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Алавес2 : 1Валенсия
27.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Валенсия3 : 0Алавес
24.04.2021 Испания - Примера 32-й тур Валенсия1 : 1Алавес
22.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Алавес2 : 2Валенсия
06.03.2020 Испания - Примера 27-й тур Алавес1 : 1Валенсия
05.10.2019 Испания - Примера 8-й тур Валенсия2 : 1Алавес
12.05.2019 Испания - Примера 37-й тур Валенсия3 : 1Алавес
05.01.2019 Испания - Примера 18-й тур Алавес2 : 1Валенсия
17.03.2018 Испания - Примера 29-й тур Валенсия3 : 1Алавес
24.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала. 2-й матч Алавес2 : 1 2 : 3Валенсия
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 1 : 0Алавес
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Алавес4 : 3
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 0Алавес
17.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч 0 : 1 ДВАлавес
11.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч Алавес0 : 0
27.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Валенсия1 : 2
18.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Валенсия1 : 0
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 2Валенсия
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Валенсия
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Валенсия

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