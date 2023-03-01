Алавес - Валенсия 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
02 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Валенсия, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|6
|пз
|Андер Гевара
|23
|пз
|Карлос Бенавидес
|18
|пз
|Хон Альдалур
|17
|нп
|Ксебер Алькаин
|15
|нп
|Кике
|11
|нп
|Луис Риоха
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Андре Алмейда
|23
|нп
|Фран Перес
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Рубен Бараха
История личных встреч
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|27.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 0
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|06.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|05.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 1
|05.01.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|17.03.2018
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 1
|24.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 2 : 3
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|17.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|0 : 1 ДВ
|11.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|0 : 0
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1