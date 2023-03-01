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Бетис - Райо Вальекано 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
02 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Бетис
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Райо Вальекано, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
13 Португалия вр Руй Силва
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
6 Аргентина зщ Херман Песселья
15 Испания зщ Марк Бартра
20 Бразилия зщ Абнер
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
21 Испания пз Марк Рока
17 Испания пз Родри Санчес
22 Испания пз Иско
10 Испания нп Айосе Перес
12 Бразилия нп Виллиан Жозе
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Албания зщ Иван Балиу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Испания зщ Аридане Эрнандес
12 Уругвай зщ Луис Эспино
17 Испания пз Унай Лопес
23 Испания пз Оскар Мартин
8 Аргентина пз Оскар Трехо
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
22 Испания нп Рауль де Томас
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Бетис3 : 1Райо Вальекано
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Райо Вальекано1 : 2Бетис
03.03.2022 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Бетис1 : 1Райо Вальекано
09.02.2022 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Райо Вальекано1 : 2Бетис
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Райо Вальекано1 : 1Бетис
24.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Бетис3 : 2Райо Вальекано
23.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано2 : 2 4 : 2Бетис
31.03.2019 Испания - Примера 29-й тур Райо Вальекано1 : 1Бетис
09.12.2018 Испания - Примера 15-й тур Бетис2 : 0Райо Вальекано
27.02.2016 Испания - Примера 26-й тур Бетис2 : 2Райо Вальекано
27.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 4 : 2Бетис
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Бетис0 : 0
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 2Бетис
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бетис1 : 1
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бетис1 : 3
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Райо Вальекано0 : 7
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 0 : 2Райо Вальекано
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 2Райо Вальекано
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 3 : 0Райо Вальекано
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Райо Вальекано2 : 1

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