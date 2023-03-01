Бетис - Райо Вальекано 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
02 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Райо Вальекано, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|6
|зщ
|Херман Песселья
|15
|зщ
|Марк Бартра
|20
|зщ
|Абнер
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|17
|пз
|Родри Санчес
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|12
|зщ
|Луис Эспино
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|8
|пз
|Оскар Трехо
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|22
|нп
|Рауль де Томас
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|15.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|03.03.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|09.02.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 2
|23.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 2
|31.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|09.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|27.02.2016
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 2
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1