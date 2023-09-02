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Монако - Ланс 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
02 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Монако
Ланс

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ланс, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Ланс
Ланс
16 Швейцария вр Филипп Кён
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
3 Чили зщ Гильермо Марипан
2 Бразилия зщ Вандерсон
6 Швейцария зщ Денис Закария
12 Бразилия зщ Каю Энрике
88 Франция пз Сунгуту Магасса
19 Франция пз Юссуф Фофана
17 Россия пз Александр Головин
18 Япония нп Такуми Минамино
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
6 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
20 Франция пз Анжело Фюльжини
9 Франция нп Элье Ваи
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Франция Франк Эз
История личных встреч
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс3 : 0Монако
20.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Монако1 : 4Ланс
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Ланс2 : 2Монако
30.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала Ланс2 : 4Монако
21.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Монако0 : 2Ланс
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Ланс0 : 0Монако
16.12.2020 Франция - Лига 1 15-й тур Монако0 : 3Ланс
26.04.2015 Франция - Лига 1 34-й тур Ланс0 : 3Монако
02.12.2014 Франция - Лига 1 16-й тур Монако2 : 0Ланс
26.03.2014 Кубок Франции 1/4 финала Монако6 : 0Ланс
25.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 3 : 3Монако
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Монако3 : 0
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 4Монако
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Монако
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 5 : 4Монако
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 3 : 1Ланс
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 1
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 3 : 2Ланс
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Ланс
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 3Ланс

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