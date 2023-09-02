Монако - Ланс 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
02 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ланс, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Ланс
Ланс
|16
|вр
|Филипп Кён
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|2
|зщ
|Вандерсон
|6
|зщ
|Денис Закария
|12
|зщ
|Каю Энрике
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|6
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|20
|пз
|Анжело Фюльжини
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Франк Эз
История личных встреч
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|20.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|30.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 4
|21.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 2
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|26.04.2015
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|02.12.2014
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|26.03.2014
|Кубок Франции
|1/4 финала
|6 : 0
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 4
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 4
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3