Брест - Ренн 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
02 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ренн, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Ренн
Ренн
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|45
|пз
|Махди Камара
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|15
|зщ
|Кристофер Ву
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|21
|пз
|Неманья Матич
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|11
|пз
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Бруно Женезио
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 2 ДВ
|27.04.2013
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0