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Брест - Ренн 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
02 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Брест
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ренн, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Ренн
Ренн
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
8 Франция пз Уго Маньетти
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
45 Франция пз Махди Камара
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
7 Уругвай нп Мартин Сатриано
22 Франция нп Жереми ле Дуарон
30 Франция вр Стив Манданда
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
15 Камерун зщ Кристофер Ву
5 Бельгия зщ Артур Теате
3 Франция зщ Адриен Трюффер
14 Франция пз Бенжамен Буриго
21 Сербия пз Неманья Матич
28 Франция пз Энцо Ле Фе
11 Франция пз Людовик Блас
9 Франция нп Арно Калимуэндо
10 Франция нп Амин Гуири
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Брест1 : 2Ренн
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн3 : 1Брест
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Ренн2 : 0Брест
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Брест1 : 1Ренн
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Брест1 : 2Ренн
31.10.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 1Брест
08.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Ренн0 : 0Брест
14.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур Брест0 : 0Ренн
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Ренн2 : 2 ДВБрест
27.04.2013 Франция - Лига 1 34-й тур Брест0 : 2Ренн
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 2 : 0Брест
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 2Брест
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Брест3 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Брест1 : 2Ренн
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 1 : 2Брест
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Ренн2 : 2
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1Ренн
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Ренн5 : 1
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Брест1 : 2Ренн
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн2 : 0

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