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Волгарь - Сокол 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
ВолгарьСокол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Сокол, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Анвер Абдулхакович Конеев
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
05.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Сокол0 : 0Волгарь
16.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Волгарь2 : 1Сокол
10.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Сокол2 : 1Волгарь
25.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Волгарь2 : 0Сокол
10.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Волгарь1 : 1Сокол
19.10.2014 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Сокол1 : 0Волгарь
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 0 : 0Волгарь
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Волгарь2 : 2
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Волгарь0 : 1
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Волгарь
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 1Волгарь
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Сокол0 : 1
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Сокол1 : 0
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 0Сокол
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1Сокол
29.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Сокол1 : 0

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