Волгарь - Сокол 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Сокол, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Анвер Абдулхакович Конеев
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|05.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 0
|16.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|2 : 1
|10.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|2 : 1
|25.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 0
|10.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|1 : 1
|19.10.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0