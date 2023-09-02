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Химки - Кубань 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Химки
Кубань

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Кубань, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Александр Витальевич Григорян
История личных встреч
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Химки0 : 0
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 0Химки
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Химки2 : 0
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 2Химки
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Химки
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Кубань0 : 1
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 0Кубань
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Кубань0 : 0
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Кубань2 : 0
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 0Кубань

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