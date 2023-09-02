Химки - Кубань 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Кубань, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Александр Витальевич Григорян
История личных встреч
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0