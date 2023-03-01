Алания - Енисей 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Енисей, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
|20.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 0
|31.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 2
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 3
|25.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|3 : 0
|16.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|3 : 2
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|14.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|4 : 2
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0