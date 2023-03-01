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Алания - Енисей 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Алания
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Енисей, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
20.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Енисей2 : 0Алания
31.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Алания1 : 1Енисей
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Алания1 : 2Енисей
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Енисей0 : 3Алания
25.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Алания3 : 0Енисей
16.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Енисей3 : 2Алания
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 0 : 1Алания
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 2Алания
14.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Алания2 : 0
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 0Алания
31.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Алания2 : 0
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Енисей4 : 2
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 2Енисей
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Енисей2 : 0
07.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Енисей
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0Енисей

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