Удинезе - Фрозиноне 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
02 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Фрозиноне, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Фрозиноне
Фрозиноне
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|12
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|4
|пз
|Санди Ловрич
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|80
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|14
|пз
|Франческо Джелли
|36
|пз
|Лука Маццители
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|21
|пз
|Абду Арруи
|7
|нп
|Хайме Баэс
|70
|нп
|Валид Хеддира
Главные тренеры
|Андреа Соттиль
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|12.08.2017
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 2
|06.03.2016
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 0
|25.10.2015
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|4 : 1
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 3
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2