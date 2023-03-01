22:31 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 сентября
Суббота 02 сентября
Свернуть список

Удинезе - Фрозиноне 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
02 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Удинезе
Фрозиноне

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Фрозиноне, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Фрозиноне
Фрозиноне
1 Италия вр Марко Сильвестри
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
29 Словения зщ Яка Бийол
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
4 Словения пз Санди Ловрич
26 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
80 Италия вр Стефано Турати
22 Габон зщ Энтони Ойоно
30 Италия зщ Иларио Монтеризи
6 Италия зщ Симоне Романьоли
3 Италия зщ Риккардо Маркицца
14 Италия пз Франческо Джелли
36 Италия пз Лука Маццители
45 Аргентина пз Энсо Барренечеа
21 Нидерланды пз Абду Арруи
7 Уругвай нп Хайме Баэс
70 Марокко нп Валид Хеддира
Главные тренеры
Италия Андреа Соттиль
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
12.05.2019 Италия - Серия А 36-й тур Фрозиноне1 : 3Удинезе
22.12.2018 Италия - Серия А 17-й тур Удинезе1 : 1Фрозиноне
12.08.2017 Кубок Италии 3-й раунд Удинезе3 : 2Фрозиноне
06.03.2016 Италия - Серия А 28-й тур Фрозиноне2 : 0Удинезе
25.10.2015 Италия - Серия А 9-й тур Удинезе1 : 0Фрозиноне
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 1 : 1Удинезе
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Удинезе0 : 3
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Удинезе4 : 1
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Удинезе
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Удинезе0 : 1
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Фрозиноне2 : 1
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Фрозиноне1 : 3
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Фрозиноне1 : 0
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 2 : 3Фрозиноне
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Фрозиноне3 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close