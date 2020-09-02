Аталанта - Монца 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
02 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Монца, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Монца
Монца
|1
|вр
|Хуан Муссо
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|22
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|7
|пз
|Хосе Мачин
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2
|05.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 2
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 6
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2