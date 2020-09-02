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Аталанта - Монца 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
02 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Аталанта
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Монца, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Монца
Монца
1 Аргентина вр Хуан Муссо
2 Италия зщ Рафаэл Толой
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
22 Италия зщ Маттео Руджери
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
90 Италия нп Джанлука Скамакка
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
44 Италия зщ Андреа Карбони
22 Испания зщ Пабло Мари
5 Италия зщ Лука Кальдирола
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
7 Экваториальная Гвинея пз Хосе Мачин
6 Италия пз Роберто Гальярдини
32 Италия пз Маттео Пессина
28 Италия пз Андреа Кольпани
84 Италия нп Патрик Чиурриа
47 Португалия нп Дани Карвалью
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Аталанта5 : 2Монца
05.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Монца0 : 2Аталанта
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 1Аталанта
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 2Аталанта
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Аталанта
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Аталанта
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Аталанта6 : 0
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Монца2 : 0
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 2 : 0Монца
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Монца1 : 2
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Монца1 : 1 5 : 6
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Аталанта5 : 2Монца

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