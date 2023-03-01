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Болонья - Кальяри 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
02 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Болонья
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Кальяри, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Кальяри
Кальяри
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
15 Дания зщ Виктор Кристансен
20 Швейцария пз Михел Эбишер
6 Хорватия пз Никола Моро
11 Швейцария пз Дан Ндой
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
10 Швеция пз Йеспер Карлссон
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
1 Сербия вр Борис Радунович
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
4 Италия зщ Альберто Доссена
33 Словакия зщ Адам Оберт
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
8 Уругвай пз Наитан Нандес
29 Конго пз Энтони Макумбу
25 Гана пз Ибраим Сулемана
21 Чехия пз Якуб Янкто
32 Италия нп Андреа Петанья
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
20.10.2022 Кубок Италии 1/16 финала Болонья1 : 0Кальяри
11.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Кальяри2 : 1Болонья
01.11.2021 Италия - Серия А 11-й тур Болонья2 : 0Кальяри
03.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Кальяри1 : 0Болонья
31.10.2020 Италия - Серия А 6-й тур Болонья3 : 2Кальяри
01.07.2020 Италия - Серия А 29-й тур Болонья1 : 1Кальяри
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Кальяри3 : 2Болонья
10.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Болонья2 : 0Кальяри
06.10.2018 Италия - Серия А 8-й тур Кальяри2 : 0Болонья
22.04.2018 Италия - Серия А 34-й тур Кальяри0 : 0Болонья
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 1 : 1Болонья
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Болонья0 : 2
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Болонья2 : 0
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Болонья
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Болонья2 : 3
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 0Кальяри
12.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Кальяри2 : 1 ДВ
11.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч 0 : 1Кальяри
08.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч Кальяри1 : 1

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