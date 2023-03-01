Болонья - Кальяри 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
02 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Кальяри, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Кальяри
Кальяри
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|15
|зщ
|Виктор Кристансен
|20
|пз
|Михел Эбишер
|6
|пз
|Никола Моро
|11
|пз
|Дан Ндой
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Йеспер Карлссон
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|1
|вр
|Борис Радунович
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|33
|зщ
|Адам Оберт
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Наитан Нандес
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|21
|пз
|Якуб Янкто
|32
|нп
|Андреа Петанья
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|20.10.2022
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|11.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|01.11.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|22.04.2018
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1 ДВ
|11.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
|0 : 1
|08.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|1 : 1