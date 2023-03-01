22:32 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 сентября
Суббота 02 сентября
Свернуть список

Штутгарт - Фрайбург 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Штутгарт
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Фрайбург, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Фрайбург
Фрайбург
33 Германия вр Александр Нюбель
15 Германия зщ Паскаль Штенцель
2 Германия зщ Вальдемар Антон
23 Франция зщ Дан-Аксель Загаду
21 Япония зщ Хироки Ито
6 Германия пз Ангело Штиллер
16 Германия пз Атакан Каразор
10 Южная Корея пз Чон У Ён
14 ДР Конго нп Силас Катомпа Мвумпа
27 Германия нп Крис Фюрих
9 Гвинея нп Серу Гирасси
1 Германия вр Ноа Атуболу
25 Франция зщ Кильянн Сильдийя
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
17 Германия зщ Лукас Кюблер
27 Германия пз Николас Хефлер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
42 Япония нп Рицу Доан
22 Венгрия нп Роланд Шаллаи
32 Италия нп Винченцо Грифо
9 Германия нп Лукас Хёлер
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
11.02.2023 Германия - Бундеслига 20-й тур Фрайбург2 : 1Штутгарт
20.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Штутгарт0 : 1Фрайбург
22.01.2022 Германия - Бундеслига 20-й тур Фрайбург2 : 0Штутгарт
28.08.2021 Германия - Бундеслига 3-й тур Штутгарт2 : 3Фрайбург
23.01.2021 Германия - Бундеслига 18-й тур Фрайбург2 : 1Штутгарт
23.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Штутгарт1 : 0Фрайбург
19.09.2020 Германия - Бундеслига 1-й тур Штутгарт2 : 3Фрайбург
03.02.2019 Германия - Бундеслига 20-й тур Штутгарт2 : 2Фрайбург
16.09.2018 Германия - Бундеслига 3-й тур Фрайбург3 : 3Штутгарт
16.03.2018 Германия - Бундеслига 27-й тур Фрайбург1 : 2Штутгарт
25.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 5 : 1Штутгарт
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Штутгарт5 : 0
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Штутгарт
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Штутгарт
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 1Штутгарт
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Фрайбург1 : 0
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 1 : 2Фрайбург
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Фрайбург
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 1Фрайбург
19.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Фрайбург2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close