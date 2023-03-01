Штутгарт - Фрайбург 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Фрайбург, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Фрайбург
Фрайбург
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|21
|зщ
|Хироки Ито
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|16
|пз
|Атакан Каразор
|10
|пз
|Чон У Ён
|14
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|27
|пз
|Николас Хефлер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|42
|нп
|Рицу Доан
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|03.02.2019
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|16.09.2018
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 3
|16.03.2018
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0