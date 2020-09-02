Аугсбург - Бохум 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бохум, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Финн Дамен
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|27
|пз
|Арне Энгелс
|10
|пз
|Арне Майер
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|30
|пз
|Никлас Дорш
|16
|нп
|Рубен Варгас
|20
|нп
|Свен Михель
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Мануэль Риман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|19
|пз
|Матуш Беро
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Томас Леч
История личных встреч
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|24.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 2
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 5 : 4
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1