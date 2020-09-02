22:32 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 сентября
Суббота 02 сентября
Свернуть список

Аугсбург - Бохум 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Аугсбург
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бохум, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бохум
Бохум
1 Германия вр Финн Дамен
23 Германия зщ Максимилиан Бауэр
19 Германия зщ Феликс Удуохай
3 Дания зщ Мадс Педерсен
27 Бельгия пз Арне Энгелс
10 Германия пз Арне Майер
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
30 Германия пз Никлас Дорш
16 Швейцария нп Рубен Варгас
20 Германия нп Свен Михель
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
1 Германия вр Мануэль Риман
4 Сербия зщ Эрхан Машович
20 Украина зщ Иван Ордец
5 Бразилия зщ Бернардо
15 Германия зщ Феликс Пасслак
32 Германия зщ Максимилиан Виттек
8 Франция пз Энтони Лосийя
7 Австрия пз Кевин Штёгер
19 Словакия пз Матуш Беро
11 Япония нп Такума Асано
33 Германия нп Филипп Хофман
Главные тренеры
Германия Энрико Масен
Германия Томас Леч
История личных встреч
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Бохум3 : 2Аугсбург
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Аугсбург0 : 1Бохум
24.04.2022 Германия - Бундеслига 31-й тур Бохум0 : 2Аугсбург
04.12.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Аугсбург2 : 3Бохум
27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Бохум2 : 2 5 : 4Аугсбург
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 3 : 1Аугсбург
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Аугсбург4 : 4
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 0Аугсбург
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Аугсбург
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Аугсбург3 : 1
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Бохум1 : 1
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 5 : 0Бохум
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 2 4 : 1Бохум
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Бохум3 : 0
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 1Бохум

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close