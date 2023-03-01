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Байер - Дармштадт 98 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Байер
Дармштадт 98

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Дармштадт 98, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Дармштадт 98
Дармштадт
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Йонас Хофман
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
1 Германия вр Марсель Шуэн
14 Австрия зщ Кристоф Кларер
4 Германия зщ Кристоф Циммерман
32 Германия зщ Фабиан Холланд
5 Хорватия зщ Матей Маглица
26 Германия зщ Маттиас Бадер
28 Хорватия пз Бартол Франьич
6 Германия пз Марвин Мехлем
15 Германия пз Фабиан Нюрнбергер
7 Гана нп Брэйдон Ману
24 Германия нп Лука Пфайффер
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
05.04.2017 Германия - Бундеслига 27-й тур Дармштадт 980 : 2Байер
05.11.2016 Германия - Бундеслига 10-й тур Байер3 : 2Дармштадт 98
13.02.2016 Германия - Бундеслига 21-й тур Дармштадт 981 : 2Байер
12.09.2015 Германия - Бундеслига 4-й тур Байер0 : 1Дармштадт 98
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 0 : 3Байер
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Байер3 : 2
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 8Байер
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Байер4 : 0
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Байер
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Дармштадт 981 : 4
20.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 1 : 0Дармштадт 98
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 0Дармштадт 98
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Дармштадт 98
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 0Дармштадт 98

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