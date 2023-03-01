Байер - Дармштадт 98 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Дармштадт 98, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Дармштадт 98
Дармштадт
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|4
|зщ
|Кристоф Циммерман
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|5
|зщ
|Матей Маглица
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|28
|пз
|Бартол Франьич
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|7
|нп
|Брэйдон Ману
|24
|нп
|Лука Пфайффер
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|05.04.2017
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|05.11.2016
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|13.02.2016
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|12.09.2015
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 0
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0