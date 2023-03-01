Хоффенхайм - Вольфсбург 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Вольфсбург, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|9
|нп
|Ила Бебу
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|13
|зщ
|Рожерио
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|19
|пз
|Ловро Майер
|7
|нп
|Вацлав Черны
|23
|нп
|Йонас Винд
|39
|нп
|Патрик Виммер
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Нико Ковач
История личных встреч
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|08.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 3
|23.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|28.04.2019
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 4
|08.12.2018
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 6
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0