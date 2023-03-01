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Хоффенхайм - Вольфсбург 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Хоффенхайм
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Вольфсбург, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
1 Германия вр Оливер Бауман
5 Турция зщ Озан Кабак
22 Германия зщ Кевин Фогт
23 США зщ Джон Энтони Брукс
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
6 Германия пз Гриша Прёмель
11 Австрия пз Флориан Гриллич
21 Германия нп Мариус Бюльтер
27 Хорватия нп Андрей Крамарич
9 Того нп Ила Бебу
10 Нидерланды нп Ваут Вегорст
1 Бельгия вр Коэн Кастельс
21 Дания зщ Йоаким Мехле
4 Франция зщ Максанс Лакруа
5 Швейцария зщ Цедрик Цезигер
13 Бразилия зщ Рожерио
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
19 Хорватия пз Ловро Майер
7 Чехия нп Вацлав Черны
23 Дания нп Йонас Винд
39 Австрия нп Патрик Виммер
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Вольфсбург2 : 1Хоффенхайм
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Хоффенхайм1 : 2Вольфсбург
19.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Вольфсбург1 : 2Хоффенхайм
25.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм3 : 1Вольфсбург
06.03.2021 Германия - Бундеслига 24-й тур Хоффенхайм2 : 1Вольфсбург
08.11.2020 Германия - Бундеслига 7-й тур Вольфсбург2 : 1Хоффенхайм
15.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Хоффенхайм2 : 3Вольфсбург
23.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Вольфсбург1 : 1Хоффенхайм
28.04.2019 Германия - Бундеслига 31-й тур Хоффенхайм1 : 4Вольфсбург
08.12.2018 Германия - Бундеслига 14-й тур Вольфсбург2 : 2Хоффенхайм
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 2 : 3Хоффенхайм
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Хоффенхайм1 : 2
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 4Хоффенхайм
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Хоффенхайм2 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 1Хоффенхайм
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 1 : 2Вольфсбург
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Вольфсбург2 : 0
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 6Вольфсбург
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург1 : 2
19.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 0Вольфсбург

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