Вердер - Майнц 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Майнц, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Иржи Павленка
|5
|зщ
|Амос Пипер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|3
|зщ
|Антони Юнг
|6
|пз
|Йенс Стаге
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|9
|нп
|Давид Ковнацки
|7
|нп
|Марвин Дукш
|27
|вр
|Робин Центнер
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|31
|пз
|Доминик Кор
|6
|пз
|Антон Стах
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|9
|нп
|Карим Онисиво
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Бо Свенссон
История личных встреч
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|17.12.2019
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 5
|30.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|04.11.2018
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|16.12.2017
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4