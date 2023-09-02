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Вердер - Майнц 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Вердер
Майнц

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Майнц, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Майнц
Майнц
1 Чехия вр Иржи Павленка
5 Германия зщ Амос Пипер
4 Германия зщ Никлас Штарк
32 Австрия зщ Марко Фридль
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
3 Германия зщ Антони Юнг
6 Дания пз Йенс Стаге
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
14 Бельгия пз Сенне Линен
9 Польша нп Давид Ковнацки
7 Германия нп Марвин Дукш
27 Германия вр Робин Центнер
25 Норвегия зщ Андреас Ханче-Ольсен
3 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
20 Швейцария зщ Эдимилсон Фернандеш
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
8 Люксембург пз Леандро Баррейро
31 Германия пз Доминик Кор
6 Германия пз Антон Стах
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
9 Австрия нп Карим Онисиво
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
08.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Майнц2 : 2Вердер
15.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Вердер0 : 2Майнц
21.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Вердер0 : 1Майнц
19.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1Вердер
20.06.2020 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц3 : 1Вердер
17.12.2019 Германия - Бундеслига 16-й тур Вердер0 : 5Майнц
30.03.2019 Германия - Бундеслига 27-й тур Вердер3 : 1Майнц
04.11.2018 Германия - Бундеслига 10-й тур Майнц2 : 1Вердер
12.05.2018 Германия - Бундеслига 34-й тур Майнц1 : 2Вердер
16.12.2017 Германия - Бундеслига 17-й тур Вердер2 : 2Майнц
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 1 : 0Вердер
18.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Вердер0 : 4
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 2Вердер
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 0Вердер
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Вердер1 : 1
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Майнц1 : 1
20.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 4 : 1Майнц
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Майнц
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 2Майнц
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц1 : 4

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