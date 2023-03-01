Боруссия М - Бавария 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
02 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бавария, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бавария
Мюнхен
|33
|вр
|Мориц Николас
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|3
|зщ
|Коу Итакура
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|9
|нп
|Франк Онора
|19
|нп
|Натан Нгуму
|14
|нп
|Алассан Плеа
|31
|нп
|Томаш Чванчара
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|8
|пз
|Леон Горецка
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|7
|нп
|Серж Гнабри
|10
|нп
|Лерой Зане
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Томас Тухель
История личных встреч
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|07.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|5 : 0
|13.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 0
|08.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4