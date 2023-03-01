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Боруссия М - Бавария 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
02 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Боруссия М
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бавария, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бавария
Мюнхен
33 Германия вр Мориц Николас
5 Германия зщ Марвин Фридрих
3 Япония зщ Коу Итакура
39 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
29 США зщ Джозеф Скалли
8 Германия пз Юлиан Вайгль
10 Германия пз Флориан Нойхаус
9 Франция нп Франк Онора
19 Франция нп Натан Нгуму
14 Франция нп Алассан Плеа
31 Чехия нп Томаш Чванчара
26 Германия вр Свен Ульрайх
40 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
8 Германия пз Леон Горецка
6 Германия пз Йозуа Киммих
7 Германия нп Серж Гнабри
10 Германия нп Лерой Зане
11 Франция нп Кингсли Коман
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Томас Тухель
История личных встреч
18.02.2023 Германия - Бундеслига 21-й тур Боруссия М3 : 2Бавария
27.08.2022 Германия - Бундеслига 4-й тур Бавария1 : 1Боруссия М
07.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Бавария1 : 2Боруссия М
27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия М5 : 0Бавария
13.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия М1 : 1Бавария
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Бавария0 : 2Боруссия М
08.05.2021 Германия - Бундеслига 32-й тур Бавария6 : 0Боруссия М
08.01.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Боруссия М3 : 2Бавария
13.06.2020 Германия - Бундеслига 31-й тур Бавария2 : 1Боруссия М
07.12.2019 Германия - Бундеслига 14-й тур Боруссия М2 : 1Бавария
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Боруссия М0 : 3
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 4 : 4Боруссия М
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 7Боруссия М
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Боруссия М5 : 1
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Боруссия М
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария3 : 1
18.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 0 : 4Бавария
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал Бавария0 : 3
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бавария4 : 2
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 4Бавария

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