Наполи - Лацио 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
02 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лацио, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Лацио
Рим
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|6
|пз
|Даити Камада
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Цаканьи
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|03.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|22.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|5 : 2
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 1
|21.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|11.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|20.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0