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Наполи - Лацио 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
02 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Наполи
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лацио, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Лацио
Рим
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
15 Италия зщ Николо Казале
13 Италия зщ Алессио Романьоли
77 Черногория зщ Адам Марушич
6 Япония пз Даити Камада
32 Италия пз Данило Катальди
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
17 Италия нп Чиро Иммобиле
20 Италия нп Маттиа Цаканьи
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
03.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Наполи0 : 1Лацио
03.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Лацио1 : 2Наполи
27.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Лацио1 : 2Наполи
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Наполи4 : 0Лацио
22.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Наполи5 : 2Лацио
20.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Лацио2 : 0Наполи
01.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Наполи3 : 1Лацио
21.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 0Лацио
11.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Лацио1 : 0Наполи
20.01.2019 Италия - Серия А 20-й тур Наполи2 : 1Лацио
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Наполи2 : 0
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 1 : 3Наполи
11.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи2 : 0
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи1 : 0
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи1 : 1
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Лацио0 : 1
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 2 : 1Лацио
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Лацио
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Лацио
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лацио2 : 0

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