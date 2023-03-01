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Каза Пия - Риу Аве 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Каза Пия
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Риу Аве, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
33 Ангола вр Рикарду Батишта
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
16 Ангола пз Бени Мукенди
80 Бразилия пз Pablo
5 Португалия пз Леонарду Лелу
7 Нигерия нп Савиур Годвин
99 Бразилия нп Клэйтон
11 Япония нп Юки Сома
82 Бразилия вр Маграу
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
23 Португалия зщ Жозуэ
20 Португалия пз Коштинья
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
77 Португалия нп Фабиу Роналду
14 Португалия нп Жока
9 Колумбия нп Leonardo Ruiz
7 Португалия нп Эрнани
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Риу Аве1 : 1Каза Пия
30.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Каза Пия1 : 0Риу Аве
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 1Каза Пия
18.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Каза Пия1 : 2
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 0 : 3Каза Пия
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 0Каза Пия
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 2
28.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Риу Аве1 : 2
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 0Риу Аве
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Риу Аве2 : 0
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве2 : 2
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 3 : 1Риу Аве

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