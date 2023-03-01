Каза Пия - Риу Аве 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Риу Аве, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|80
|пз
|Pablo
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|7
|нп
|Савиур Годвин
|99
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Юки Сома
|82
|вр
|Маграу
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|23
|зщ
|Жозуэ
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|14
|нп
|Жока
|9
|нп
|Leonardo Ruiz
|7
|нп
|Эрнани
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 3
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|28.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|3 : 1