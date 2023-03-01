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Бенфика - Витория Гимарайнш 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Бенфика
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Витория Гимарайнш, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
24 Португалия вр Самуэл Суареш
6 Дания зщ Александр Бах
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
19 Дания нп Каспер Тенгстедт
14 Португалия вр Бруну Варела
44 Португалия зщ Жорже Фернандеш
6 Португалия зщ Мануэл Силва
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
76 Ангола пз Бруну Гашпар
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
17 Португалия пз Жоао Мендеш
72 Португалия пз Афонсу Фрейташ
11 Португалия пз Жота Силва
7 Бразилия нп Андре Силва
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
18.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Бенфика5 : 1Витория Гимарайнш
01.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Бенфика
27.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Бенфика3 : 0Витория Гимарайнш
27.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа A. 2-й тур Витория Гимарайнш3 : 3Бенфика
25.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Бенфика0 : 0Витория Гимарайнш
17.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Бенфика1 : 1 4 : 1Витория Гимарайнш
14.07.2020 Португалия - Примейра 32-й тур Бенфика2 : 0Витория Гимарайнш
04.01.2020 Португалия - Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Бенфика
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 3Бенфика
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 3 : 2Бенфика
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал Бенфика2 : 0
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Бенфика
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Витория Гимарайнш0 : 1 2 : 4
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 4Витория Гимарайнш

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