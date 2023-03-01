Бенфика - Витория Гимарайнш 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Витория Гимарайнш, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
|14
|вр
|Бруну Варела
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|76
|пз
|Бруну Гашпар
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|72
|пз
|Афонсу Фрейташ
|11
|пз
|Жота Силва
|7
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|18.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|5 : 1
|01.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|27.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 2-й тур
|3 : 3
|25.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 3
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|17.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 1
|14.07.2020
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|04.01.2020
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 2 : 4
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 4