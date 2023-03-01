Портимоненсе - Эштрела 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Эштрела, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Эштрела
Амадора
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|27
|зщ
|Guga
|76
|зщ
|Рафаэл Алкобия
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|20
|пз
|Паулу Эштрела
|8
|пз
|Жозе Маурисио
|11
|пз
|Карлинос
|37
|пз
|Рилдо де Аморим
|19
|нп
|Ronie Carrillo
|30
|вр
|Бруно
|27
|зщ
|Hevertton Santos
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|2
|зщ
|Джонстоун Омурва
|12
|зщ
|Jean Felipe
|90
|пз
|Ronald Pereira
|18
|пз
|Вито
|6
|пз
|Алоизио
|8
|пз
|Leo Jaba
|9
|нп
|Роналду Тавареш
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|25.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2