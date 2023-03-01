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Портимоненсе - Эштрела 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия);
Портимоненсе
Эштрела

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Эштрела, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Эштрела
Амадора
32 Япония вр Косукэ Накамура
27 Португалия зщ Guga
76 Португалия зщ Рафаэл Алкобия
22 Португалия зщ Филипе Релвас
18 Португалия зщ Gonçalo Faria Costa
14 Сенегал зщ Мустафа Сек
20 Португалия пз Паулу Эштрела
8 Бразилия пз Жозе Маурисио
11 Бразилия пз Карлинос
37 Бразилия пз Рилдо де Аморим
19 Эквадор нп Ronie Carrillo
30 Бразилия вр Бруно
27 Бразилия зщ Hevertton Santos
13 Португалия зщ Miguel Lopes
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
2 Кения зщ Джонстоун Омурва
12 Бразилия зщ Jean Felipe
90 Бразилия пз Ronald Pereira
18 Португалия пз Вито
6 Бразилия пз Алоизио
8 Бразилия пз Leo Jaba
9 Португалия нп Роналду Тавареш
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 1Портимоненсе
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Портимоненсе1 : 4
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 5 : 0Портимоненсе
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Портимоненсе0 : 2
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Портимоненсе
25.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Эштрела2 : 1
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 0Эштрела
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Эштрела0 : 1
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Эштрела1 : 1
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур 4 : 2Эштрела

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