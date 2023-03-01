Фамаликан - Фаренсе 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Фаренсе, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Фаренсе
Фару
|31
|вр
|Луис Жуниор
|32
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|13
|зщ
|Отавио
|15
|зщ
|Риччели
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|20
|пз
|Gustavo Sa
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|17
|пз
|Afonso Rodrigues
|11
|пз
|Oscar Aranda
|9
|нп
|Энрике Араужу
|29
|нп
|Jhonder Cadiz
|1
|вр
|Луис Фелипе
|28
|зщ
|Pastor
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|6
|зщ
|Зак Мускат
|31
|зщ
|Жоау Карлуш Араужу Талоша
|14
|пз
|Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|12
|пз
|Талис Перейра
|77
|нп
|Марко Матьяш
|19
|нп
|Руи Кошта
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|27.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|18.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 3
|19.01.2019
|Португалия - Сегунда
|18-й тур
|0 : 0
|11.08.2018
|Португалия - Сегунда
|1-й тур
|1 : 0
|13.03.2016
|Португалия - Сегунда
|35-й тур
|2 : 2
|25.10.2015
|Португалия - Сегунда
|12-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|11.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 4
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|5 : 0
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 3
|13.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|07.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0