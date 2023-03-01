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Фамаликан - Фаренсе 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Фамаликан
Фаренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Фаренсе, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Фаренсе
Фару
31 Бразилия вр Луис Жуниор
32 Испания зщ Мартин Агиррегабирия
13 Бразилия зщ Отавио
15 Бразилия зщ Риччели
74 Португалия зщ Франсишку Моура
20 Португалия пз Gustavo Sa
28 Франция пз Зеду Юссуф
17 Португалия пз Afonso Rodrigues
11 Испания пз Oscar Aranda
9 Португалия нп Энрике Араужу
29 Венесуэла нп Jhonder Cadiz
1 Бразилия вр Луис Фелипе
28 Бразилия зщ Pastor
37 Португалия зщ Гонсалу Силва
6 Мальта зщ Зак Мускат
31 Португалия зщ Жоау Карлуш Араужу Талоша
14 Бразилия пз Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
12 Бразилия пз Талис Перейра
77 Португалия нп Марко Матьяш
19 Португалия нп Руи Кошта
62 Алжир нп Mohamed Belloumi
Главные тренеры
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
27.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Фамаликан0 : 0Фаренсе
18.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Фаренсе3 : 3Фамаликан
19.01.2019 Португалия - Сегунда 18-й тур Фамаликан0 : 0Фаренсе
11.08.2018 Португалия - Сегунда 1-й тур Фаренсе1 : 0Фамаликан
13.03.2016 Португалия - Сегунда 35-й тур Фаренсе2 : 2Фамаликан
25.10.2015 Португалия - Сегунда 12-й тур Фамаликан2 : 1Фаренсе
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 0Фамаликан
21.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан0 : 0
11.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 1 : 2Фамаликан
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 2 : 2Фамаликан
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 4
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Фаренсе5 : 0
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 1Фаренсе
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Фаренсе0 : 3
13.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 3-й тур 2 : 1Фаренсе
07.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Фаренсе2 : 0

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