Алмере Сити - ПЕК Зволле 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
02 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - ПЕК Зволле, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|22
|зщ
|Тео Барбе
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|6
|пз
|Альваро Пенья
|10
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|7
|пз
|Антони Лимбомбе
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|9
|нп
|Томас Робине
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|4
|зщ
|Сам Керстен
|2
|зщ
|Брам ван Полен
|5
|зщ
|Барт ван Хинтум
|23
|зщ
|Элиано Рейндерс
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|11
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|7
|пз
|Юнес Намли
|13
|нп
|Томас Лам
|9
|нп
|Леннарт Тай
|10
|нп
|Ферди Дрёйф
Главные тренеры
|Алекс Пастор
|Йонни Янсен
История личных встреч
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|6 : 1
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 4
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 4
|18.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 0
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|20.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1