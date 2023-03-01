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Алмере Сити - ПЕК Зволле 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
02 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Алмере Сити
ПЕК Зволле

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - ПЕК Зволле, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
ПЕК Зволле
Зволле
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
22 Франция зщ Тео Барбе
2 Нидерланды зщ Шерел Флоранус
15 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
6 Испания пз Альваро Пенья
10 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
7 Бельгия пз Антони Лимбомбе
27 Нидерланды нп Rajiv van La Parra
9 Франция нп Томас Робине
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
2 Нидерланды зщ Брам ван Полен
5 Нидерланды зщ Барт ван Хинтум
23 Нидерланды зщ Элиано Рейндерс
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
11 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
7 Дания пз Юнес Намли
13 Финляндия нп Томас Лам
9 Германия нп Леннарт Тай
10 Нидерланды нп Ферди Дрёйф
Главные тренеры
Нидерланды Алекс Пастор
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур 6 : 1Алмере Сити
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 2 : 1Алмере Сити
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Алмере Сити1 : 4
11.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Алмере Сити0 : 4
18.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд Алмере Сити2 : 0
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПЕК Зволле1 : 0
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 3 : 1ПЕК Зволле
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле1 : 2
12.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 1ПЕК Зволле
20.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 1ПЕК Зволле

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