Славия-Мозырь - Белшина 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
02 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Белшина, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 4
|08.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|04.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|30.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 3
|03.10.2018
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 0 ДВ
|26.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 2
|17.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 2
|18.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 4
|17.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0