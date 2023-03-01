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Славия-Мозырь - Белшина 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
02 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Славия-Мозырь
Белшина

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Белшина, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Белшина1 : 1Славия-Мозырь
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Белшина1 : 4Славия-Мозырь
08.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Славия-Мозырь2 : 0Белшина
04.11.2020 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь1 : 1Белшина
30.05.2020 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Белшина2 : 3Славия-Мозырь
03.10.2018 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 0 ДВБелшина
26.09.2016 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Славия-Мозырь0 : 2Белшина
17.05.2016 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Белшина2 : 2Славия-Мозырь
18.10.2015 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Славия-Мозырь1 : 4Белшина
17.06.2015 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Белшина2 : 0Славия-Мозырь
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 0 : 2Славия-Мозырь
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь0 : 1
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 0
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2Славия-Мозырь
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Белшина0 : 2
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Белшина
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Белшина2 : 0
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 1Белшина
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Белшина1 : 0

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