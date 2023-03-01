Нафтан - Динамо Мн 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Динамо Мн, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|07.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 4
|09.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|10.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|08.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|26.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|31.05.2015
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|22.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2014
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2014
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 2
|25.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 2
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|9 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2