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Нафтан - Динамо Мн 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Нафтан
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Динамо Мн, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн3 : 1Нафтан
07.08.2017 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Нафтан0 : 4Динамо Мн
09.04.2017 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо Мн1 : 0Нафтан
10.09.2016 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн3 : 1Нафтан
08.05.2016 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан1 : 1Динамо Мн
26.09.2015 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Нафтан2 : 2Динамо Мн
31.05.2015 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Динамо Мн2 : 1Нафтан
22.11.2014 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Нафтан1 : 1Динамо Мн
05.10.2014 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо Мн2 : 0Нафтан
31.08.2014 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Нафтан0 : 2Динамо Мн
25.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 1 : 0Нафтан
18.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Нафтан4 : 0
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 3 : 2Нафтан
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан1 : 1
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 2Нафтан
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Динамо Мн
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 2
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 3Динамо Мн
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн9 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Мн1 : 2

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