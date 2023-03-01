Кайзерслаутерн - Нюрнберг 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Нюрнберг, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Дирк Шустер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|29.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 6 : 5
|16.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|30.07.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|19.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|04.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|22.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|14.03.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|18.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 9
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0