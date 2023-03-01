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Кайзерслаутерн - Нюрнберг 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур
Кайзерслаутерн
Нюрнберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Нюрнберг, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг3 : 3Кайзерслаутерн
29.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Кайзерслаутерн0 : 0Нюрнберг
30.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Кайзерслаутерн2 : 2 6 : 5Нюрнберг
16.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Нюрнберг
30.07.2017 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Нюрнберг3 : 0Кайзерслаутерн
21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн1 : 0Нюрнберг
19.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг2 : 1Кайзерслаутерн
04.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Нюрнберг2 : 1Кайзерслаутерн
22.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Кайзерслаутерн0 : 3Нюрнберг
14.03.2015 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Кайзерслаутерн2 : 1Нюрнберг
25.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Кайзерслаутерн
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Кайзерслаутерн3 : 2
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Кайзерслаутерн
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 0Кайзерслаутерн
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн1 : 2
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Нюрнберг2 : 1
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 3Нюрнберг
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 9Нюрнберг
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 2
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 0Нюрнберг

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