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Иран - Ливан прямая трансляция 02.09.2023

02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа P. 1-й тур
Иран
Ливан

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Иран - Ливан, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа P. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иран
Ливан
Главные тренеры
ТурцияХакан Демир
ЛиванДжад Эль Хажж
История личных встреч
31.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа P. 1-й тур82 : 55Иран
30.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й турИран65 : 85
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й тур71 : 69Иран
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й турИран59 : 100
31.07.2021Олимпийские игры (м)Группа A. 3-й турИран62 : 79
31.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа P. 1-й тур84 : 94Ливан
29.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й турЛиван79 : 85
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й турЛиван73 : 128
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й тур109 : 70Ливан
01.09.2010ЧМ-2010Группа D. 4-й турЛиван57 : 91

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