Иран - Ливан прямая трансляция 02.09.2023
02 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа P. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Иран - Ливан, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа P. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иран
Ливан
Главные тренеры
|Хакан Демир
|Джад Эль Хажж
История личных встреч
|31.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа P. 1-й тур
|82 : 55
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|65 : 85
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|71 : 69
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|59 : 100
|31.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 3-й тур
|62 : 79
|31.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа P. 1-й тур
|84 : 94
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|79 : 85
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|73 : 128
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|109 : 70
|01.09.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 4-й тур
|57 : 91