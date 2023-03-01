Ипсвич Таун - Кардифф Сити 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Кардифф Сити, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|21.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 1
|31.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|18.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|3 : 1
|10.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|12.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 0
|31.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 0
|14.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 1
|21.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|3 : 4
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 2 3 : 0