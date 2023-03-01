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Ипсвич Таун - Кардифф Сити 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
Ипсвич Таун
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Кардифф Сити, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
21.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турИпсвич Таун0 : 1Кардифф Сити
31.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турКардифф Сити3 : 1Ипсвич Таун
18.03.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турКардифф Сити3 : 1Ипсвич Таун
10.12.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турИпсвич Таун1 : 1Кардифф Сити
12.03.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турКардифф Сити1 : 0Ипсвич Таун
31.10.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турИпсвич Таун0 : 0Кардифф Сити
14.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турИпсвич Таун3 : 1Кардифф Сити
21.10.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турКардифф Сити3 : 1Ипсвич Таун
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд2 : 2 1 : 3Ипсвич Таун
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турИпсвич Таун3 : 4
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур0 : 1Ипсвич Таун
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турИпсвич Таун2 : 0
09.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундИпсвич Таун2 : 0
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 3Кардифф Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турКардифф Сити2 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур2 : 1Кардифф Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турКардифф Сити1 : 2
09.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундКардифф Сити2 : 2 3 : 0

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