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Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
Лидс Юнайтед
Шеффилд Уэнсдей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
11.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турЛидс Юнайтед0 : 2Шеффилд Уэнсдей
26.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турШеффилд Уэнсдей0 : 0Лидс Юнайтед
13.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турЛидс Юнайтед1 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1Лидс Юнайтед
17.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турЛидс Юнайтед1 : 2Шеффилд Уэнсдей
01.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турШеффилд Уэнсдей3 : 0Лидс Юнайтед
25.02.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турЛидс Юнайтед1 : 0Шеффилд Уэнсдей
20.08.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турШеффилд Уэнсдей0 : 2Лидс Юнайтед
16.01.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турШеффилд Уэнсдей2 : 0Лидс Юнайтед
22.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турЛидс Юнайтед1 : 1Шеффилд Уэнсдей
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 1 9 : 8Лидс Юнайтед
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур3 : 4Лидс Юнайтед
18.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турЛидс Юнайтед1 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур1 : 0Лидс Юнайтед
09.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундЛидс Юнайтед2 : 1
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундШеффилд Уэнсдей1 : 1 4 : 5
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур4 : 2Шеффилд Уэнсдей
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундШеффилд Уэнсдей1 : 1 4 : 1

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