Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|11.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 2
|26.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 0
|13.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0
|28.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 2
|01.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 0
|25.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 0
|20.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 2
|16.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|2 : 0
|22.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 9 : 8
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|3 : 4
|18.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 1