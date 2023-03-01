Вест Бромвич Альбион - Хаддерсфилд Таун 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 2
|11.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 2
|20.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 0
|17.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|22.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 2
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|04.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2
|18.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 4
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 3
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|3 : 1