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Вест Бромвич Альбион - Хаддерсфилд Таун 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
Вест Бромвич Альбион
Хаддерсфилд Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
История личных встреч
11.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турВест Бромвич Альбион1 : 0Хаддерсфилд Таун
27.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХаддерсфилд Таун2 : 2Вест Бромвич Альбион
11.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турВест Бромвич Альбион2 : 2Хаддерсфилд Таун
20.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турХаддерсфилд Таун1 : 0Вест Бромвич Альбион
17.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турХаддерсфилд Таун2 : 1Вест Бромвич Альбион
22.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турВест Бромвич Альбион4 : 2Хаддерсфилд Таун
24.02.2018Англия - Премьер-лига28-й турВест Бромвич Альбион1 : 2Хаддерсфилд Таун
04.11.2017Англия - Премьер-лига11-й турХаддерсфилд Таун1 : 0Вест Бромвич Альбион
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турВест Бромвич Альбион4 : 2
18.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Вест Бромвич Альбион
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турВест Бромвич Альбион3 : 2
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд2 : 1Вест Бромвич Альбион
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур2 : 1Вест Бромвич Альбион
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турХаддерсфилд Таун0 : 4
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турХаддерсфилд Таун0 : 1
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундХаддерсфилд Таун2 : 3
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур3 : 1Хаддерсфилд Таун

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