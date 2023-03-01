Плимут Аргайл - Блэкберн Роверс 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Блэкберн Роверс, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|03.02.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 31-й тур
|2 : 0
|17.10.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 14-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 4
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 8
|27.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|4 : 3