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Плимут Аргайл - Блэкберн Роверс 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
Плимут Аргайл
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Блэкберн Роверс, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
03.02.2018Англия - Первая лигаПервая лига. 31-й турПлимут Аргайл2 : 0Блэкберн Роверс
17.10.2017Англия - Первая лигаПервая лига. 14-й турБлэкберн Роверс1 : 1Плимут Аргайл
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундПлимут Аргайл2 : 4
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Плимут Аргайл
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турПлимут Аргайл1 : 2
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур0 : 0Плимут Аргайл
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундПлимут Аргайл2 : 0
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 8Блэкберн Роверс
27.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур0 : 1Блэкберн Роверс
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБлэкберн Роверс1 : 2
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур2 : 2Блэкберн Роверс
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундБлэкберн Роверс4 : 3

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