Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|3 : 1
|06.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 2
|09.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 2
|18.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 2
|26.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|05.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 1
|09.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 2
|23.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 0
|15.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|16.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 0