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Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
История личных встреч
18.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турМидлсбро3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турКуинз Парк Рейнджерс3 : 2Мидлсбро
09.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 2Мидлсбро
18.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турМидлсбро2 : 3Куинз Парк Рейнджерс
17.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турМидлсбро1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 1Мидлсбро
05.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турМидлсбро0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
09.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 2Мидлсбро
23.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турМидлсбро2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 1Мидлсбро
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 3Мидлсбро
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур4 : 2Мидлсбро
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турМидлсбро1 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур3 : 0Мидлсбро
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд2 : 3Мидлсбро
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 1
16.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундКуинз Парк Рейнджерс0 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур4 : 0Куинз Парк Рейнджерс

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