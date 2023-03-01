Ротерхэм Юнайтед - Норвич Сити 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|10.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 0
|17.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|16.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 2
|01.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|3 : 1
|14.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 1
|15.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|3 : 1
|25.08.2015
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 2
|25.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|6 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 4
|20.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 1
|16.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 4