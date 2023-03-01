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Ротерхэм Юнайтед - Норвич Сити 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
Ротерхэм Юнайтед
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
10.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турНорвич Сити0 : 0Ротерхэм Юнайтед
05.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
20.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турНорвич Сити1 : 0Ротерхэм Юнайтед
17.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
16.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
01.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турНорвич Сити3 : 1Ротерхэм Юнайтед
14.01.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турРотерхэм Юнайтед2 : 1Норвич Сити
15.10.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турНорвич Сити3 : 1Ротерхэм Юнайтед
25.08.2015Англия - Кубок лиги2-й раундРотерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
25.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1Норвич Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд6 : 1Ротерхэм Юнайтед
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур2 : 1Ротерхэм Юнайтед
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турРотерхэм Юнайтед2 : 2
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундРотерхэм Юнайтед1 : 1 4 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 1Норвич Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур0 : 4Норвич Сити
20.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турНорвич Сити3 : 1
16.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд0 : 1Норвич Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур4 : 4Норвич Сити

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