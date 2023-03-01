Лестер Сити - Халл Сити 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Халл Сити, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
История личных встреч
|04.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|13.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|27.10.2015
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 1 5 : 4
|14.03.2015
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 2
|25.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1