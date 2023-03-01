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Лестер Сити - Халл Сити 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
Лестер Сити
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Халл Сити, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
История личных встреч
04.03.2017Англия - Премьер-лига27-й турЛестер Сити3 : 1Халл Сити
13.08.2016Англия - Премьер-лига1-й турХалл Сити2 : 1Лестер Сити
27.10.2015Англия - Кубок лиги4-й раундХалл Сити1 : 1 5 : 4Лестер Сити
14.03.2015Англия - Премьер-лига29-й турЛестер Сити0 : 0Халл Сити
28.12.2014Англия - Премьер-лига19-й турХалл Сити0 : 1Лестер Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 2Лестер Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур1 : 2Лестер Сити
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турЛестер Сити2 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур0 : 1Лестер Сити
09.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд0 : 2Лестер Сити
25.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турХалл Сити1 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 2Халл Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турХалл Сити4 : 2
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундХалл Сити1 : 2
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур2 : 1Халл Сити

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