Ковентри Сити - Уотфорд 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Уотфорд, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|10.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 2
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 1
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 0
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 2
|27.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 0