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Ковентри Сити - Уотфорд 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
Ковентри Сити
Уотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Уотфорд, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
10.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турКовентри Сити2 : 2Уотфорд
05.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турУотфорд0 : 1Ковентри Сити
06.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турКовентри Сити0 : 0Уотфорд
07.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турУотфорд3 : 2Ковентри Сити
27.08.2019Англия - Кубок лиги2-й раундУотфорд3 : 0Ковентри Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турКовентри Сити0 : 0
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Ковентри Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турКовентри Сити3 : 0
09.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд2 : 1Ковентри Сити
06.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур2 : 1Ковентри Сити
27.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турУотфорд0 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 0Уотфорд
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турУотфорд0 : 0
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд1 : 1 4 : 3Уотфорд
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турУотфорд4 : 0

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