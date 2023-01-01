Оренбург - Сочи 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
03 Сентября 2023 года в 13:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Сочи, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Дмитрий Валерьевич Хохлов
История личных встреч
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|10.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|01.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 1
|21.10.2020
|Кубок России
|Группа 8
|1 : 1 2 : 4
|11.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|5 : 1
|16.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|4 : 3
|30.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 1
|06.04.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 2
|13.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 5
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
Текстовая трансляция
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