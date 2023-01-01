03:35 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 03 сентября
Свернуть список

Оренбург - Сочи 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
03 Сентября 2023 года в 13:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Оренбург
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Сочи, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Россия Дмитрий Валерьевич Хохлов
История личных встреч
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург2 : 0Сочи
10.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Сочи0 : 4Оренбург
01.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Оренбург4 : 1Сочи
21.10.2020 Кубок России Группа 8 Оренбург1 : 1 2 : 4Сочи
11.03.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Сочи5 : 1Оренбург
16.08.2019 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Оренбург1 : 1Сочи
21.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Оренбург4 : 3Сочи
30.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Сочи0 : 1Оренбург
06.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Сочи0 : 2Оренбург
13.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Оренбург2 : 1Сочи
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 1Оренбург
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург1 : 1
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 4 : 0Оренбург
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 2
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург2 : 0Сочи
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Сочи0 : 0 4 : 5
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Сочи0 : 1
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Сочи4 : 0
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 3 : 1Сочи
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург2 : 0Сочи
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
В первые выходные осени пройдут последние матчи РПЛ перед двухнедельной паузой на игры сборных.Главное о 7-м туре РПЛ, который стартовал в субботу «Спартак» столкнётся с лучшей обороной РПЛ. А «Зенит» может уйти на паузу лидером 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Оренбург» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close