Локомотив М - Балтика 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
03 Сентября 2023 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Балтика, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 1
|26.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ
|30.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|30-й тур
|2 : 0
|01.07.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|15-й тур
|0 : 3
|16.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|18-й тур
|0 : 0
|16.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|1-й тур
|1 : 1
|02.10.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|30-й тур
|0 : 1
|18.05.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|13-й тур
|3 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|10.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 2
Текстовая трансляция
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