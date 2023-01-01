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Локомотив М - Балтика 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
03 Сентября 2023 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив МБалтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Балтика, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М0 : 1Балтика
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Балтика1 : 1 4 : 1Локомотив М
26.09.2018 Кубок России 1/16 финала Балтика2 : 3 ДВЛокомотив М
30.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 30-й тур Локомотив М2 : 0Балтика
01.07.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 15-й тур Балтика0 : 3Локомотив М
16.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 18-й тур Балтика0 : 0Локомотив М
16.03.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 1-й тур Локомотив М1 : 1Балтика
02.10.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 30-й тур Балтика0 : 1Локомотив М
18.05.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 13-й тур Локомотив М3 : 1Балтика
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Локомотив М
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Локомотив М
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Локомотив М
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М1 : 1
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 0 : 1Локомотив М
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Балтика1 : 0
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 1Балтика
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Балтика0 : 1
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Балтика
10.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 0 : 2Балтика
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В первые выходные осени пройдут последние матчи РПЛ перед двухнедельной паузой на игры сборных.Главное о 7-м туре РПЛ, который стартовал в субботу «Спартак» столкнётся с лучшей обороной РПЛ. А «Зенит» может уйти на паузу лидером 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.

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