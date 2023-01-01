Ростов - Динамо М 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
03 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо М, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Марцел Личка
История личных встреч
|06.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|17.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|23.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|28.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 0
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 3
Текстовая трансляция
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