ЦСКА - Зенит 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
03 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Кубок PARI Премьер
|0 : 3
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 2
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 0
|17.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 1
|20.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 4
|09.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 5
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Сейчас в РПЛ просто нет команды, которая была бы сопоставима с «Зенитом».Колонка Григория Телингатера: Расслабьтесь, «Зенит» снова станет чемпионом. И хватит винить во всём Абаскаля 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.