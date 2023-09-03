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ЦСКА - Зенит 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
03 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
ЦСКАЗенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур ЦСКА1 : 0Зенит
13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Зенит2 : 1ЦСКА
29.06.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 3Зенит
28.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур ЦСКА0 : 2Зенит
26.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Зенит1 : 0ЦСКА
17.03.2021 Россия - Премьер-Лига 23-й тур ЦСКА2 : 3Зенит
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Зенит2 : 1ЦСКА
20.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур ЦСКА0 : 4Зенит
09.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Зенит3 : 2ЦСКА
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 0 4 : 5ЦСКА
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 1 : 1ЦСКА
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 1ЦСКА
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА3 : 1
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A ЦСКА0 : 2
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 1 : 0Зенит
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит4 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Зенит
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Зенит2 : 0
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 0 : 1Зенит
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Сейчас в РПЛ просто нет команды, которая была бы сопоставима с «Зенитом».Колонка Григория Телингатера: Расслабьтесь, «Зенит» снова станет чемпионом. И хватит винить во всём Абаскаля 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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