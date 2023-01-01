Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вулверхэмптон, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
|25
|вр
|Дэниел Бентли
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|17
|зщ
|Уго Буэно
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|7
|нп
|Педру Нету
|12
|нп
|Матеус Кунья
|29
|нп
|Фабиу Силва
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Гари О'Нил
История личных встреч
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|18.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|30.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|20.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 4
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|5 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0