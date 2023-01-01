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Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вулверхэмптон, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
28МалипзШейк Дукуре
8КолумбияпзХефферсон Лерма
10АнглияпзЭберечи Эзе
15ГанапзДжеффри Шлупп
9ГананпДжордан Айю
22ФранциянпОдсонн Эдуар
25АнглияврДэниел Бентли
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМакс Килман
17ИспаниязщУго Буэно
21ИспанияпзПабло Сарабия
8БразилияпзЖоао Гомес
5ГабонпзМарио Лемина
7ПортугалиянпПедру Нету
12БразилиянпМатеус Кунья
29ПортугалиянпФабиу Силва
Главные тренеры
АнглияРой Ходжсон
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
25.04.2023Англия - Премьер-лига33-й турВулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
18.10.2022Англия - Премьер-лига12-й турКристал Пэлас2 : 1Вулверхэмптон
05.03.2022Англия - Премьер-лига28-й турВулверхэмптон0 : 2Кристал Пэлас
06.11.2021Англия - Премьер-лига11-й турКристал Пэлас2 : 0Вулверхэмптон
30.01.2021Англия - Премьер-лига21-й турКристал Пэлас1 : 0Вулверхэмптон
08.01.2021Кубок Англии1/32 финалаВулверхэмптон1 : 0Кристал Пэлас
30.10.2020Англия - Премьер-лига7-й турВулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
20.07.2020Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
22.09.2019Англия - Премьер-лига6-й турКристал Пэлас1 : 1Вулверхэмптон
02.01.2019Англия - Премьер-лига21-й турВулверхэмптон0 : 2Кристал Пэлас
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд2 : 4Кристал Пэлас
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 1Кристал Пэлас
21.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 1
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур0 : 1Кристал Пэлас
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиКристал Пэлас2 : 0
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундВулверхэмптон5 : 0
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур0 : 1Вулверхэмптон
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турВулверхэмптон1 : 4
14.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур1 : 0Вулверхэмптон
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й тур5 : 0Вулверхэмптон

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