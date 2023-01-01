Ливерпуль - Астон Вилла 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Астон Вилла, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|32
|зщ
|Жоэль Матип
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|19
|пз
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Унаи Эмери
История личных встреч
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|10.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 4
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|7 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|17.12.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 5
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
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110 лет назад родился великий футбольный тренер, легенда «Ливерпуля» и автор знаменитых футбольных афоризмов Билл Шенкли.Сегодня 110 лет со дня рождения Билла Шенкли Самый знаменитый автор футбольных афоризмов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.