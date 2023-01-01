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Ливерпуль - Астон Вилла 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ливерпуль
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Астон Вилла, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
32КамерунзщЖоэль Матип
2АнглиязщДжозеф Гомес
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
3ЯпонияпзВатару Эндо
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
11ЕгипетнпМохамед Салах
9УругвайнпДарвин Нуньес
7КолумбиянпЛуис Диас
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
2ПольшазщМэтти Кэш
44ФранцияпзБубакар Камара
6БразилияпзДуглас Луис
7ШотландияпзДжон Макгинн
19ФранцияпзМусса Диаби
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турЛиверпуль1 : 1Астон Вилла
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турАстон Вилла1 : 3Ливерпуль
10.05.2022Англия - Премьер-лига33-й турАстон Вилла1 : 2Ливерпуль
11.12.2021Англия - Премьер-лига16-й турЛиверпуль1 : 0Астон Вилла
10.04.2021Англия - Премьер-лига31-й турЛиверпуль2 : 1Астон Вилла
08.01.2021Кубок Англии1/32 финалаАстон Вилла1 : 4Ливерпуль
04.10.2020Англия - Премьер-лига4-й турАстон Вилла7 : 2Ливерпуль
05.07.2020Англия - Премьер-лига33-й турЛиверпуль2 : 0Астон Вилла
17.12.2019Англия - Кубок лиги1/4 финалаАстон Вилла5 : 0Ливерпуль
02.11.2019Англия - Премьер-лига11-й турАстон Вилла1 : 2Ливерпуль
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 2Ливерпуль
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турЛиверпуль3 : 1
13.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур1 : 1Ливерпуль
07.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЛиверпуль3 : 1
02.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЛиверпуль3 : 4
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчАстон Вилла3 : 0
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 3Астон Вилла
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 5Астон Вилла
20.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турАстон Вилла4 : 0
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур5 : 1Астон Вилла
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110 лет назад родился великий футбольный тренер, легенда «Ливерпуля» и автор знаменитых футбольных афоризмов Билл Шенкли.Сегодня 110 лет со дня рождения Билла Шенкли Самый знаменитый автор футбольных афоризмов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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