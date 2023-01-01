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Арсенал - Манчестер Юнайтед 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
03 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Арсенал
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
7АнглияпзБукайо Сака
14АнглиянпЭдди Нкетиа
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
24КамерунврАндре Онана
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
2ШвециязщВиктор Линделёф
6АргентиназщЛисандро Мартинес
20ПортугалиязщДиогу Дало
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
10АнглиянпМаркус Рашфорд
9ФранциянпАнтони Марсьяль
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
23.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАрсенал0 : 2 3 : 5Манчестер Юнайтед
22.01.2023Англия - Премьер-лига21-й турАрсенал3 : 2Манчестер Юнайтед
04.09.2022Англия - Премьер-лига6-й турМанчестер Юнайтед3 : 1Арсенал
23.04.2022Англия - Премьер-лига34-й турАрсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
02.12.2021Англия - Премьер-лига14-й турМанчестер Юнайтед3 : 2Арсенал
30.01.2021Англия - Премьер-лига21-й турАрсенал0 : 0Манчестер Юнайтед
01.11.2020Англия - Премьер-лига7-й турМанчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
01.01.2020Англия - Премьер-лига21-й турАрсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
30.09.2019Англия - Премьер-лига7-й турМанчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
10.03.2019Англия - Премьер-лига30-й турАрсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турАрсенал2 : 2
21.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур0 : 1Арсенал
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турАрсенал2 : 1
06.08.2023Суперкубок Англии - 2023Финал1 : 1 1 : 4Арсенал
02.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАрсенал1 : 1 5 : 4
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турМанчестер Юнайтед3 : 2
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур2 : 0Манчестер Юнайтед
14.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турМанчестер Юнайтед1 : 0
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед1 : 1
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед3 : 1
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В топ-лигах Европы окно закрылось в ночь с 1 на 2 сентября. Так что самое время оценить произошедшее – и кто же потратил больше всех.Но в лидерах этим летом всё равно «Челси», несмотря на сумасшедшую закупку «Аль-Хиляля» Кто потратил на трансферы больше всех? С АПЛ и саудовцами может конкурировать только «ПСЖ» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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