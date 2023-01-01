Арсенал - Манчестер Юнайтед 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
03 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|7
|пз
|Букайо Сака
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Антони Марсьяль
Главные тренеры
|Микель Артета
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|04.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|30.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|21.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 4
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
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