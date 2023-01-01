Арсенал - Манчестер Юнайтед 03 Сентября прямая трансляция

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В топ-лигах Европы окно закрылось в ночь с 1 на 2 сентября. Так что самое время оценить произошедшее – и кто же потратил больше всех.Но в лидерах этим летом всё равно «Челси», несмотря на сумасшедшую закупку «Аль-Хиляля» Кто потратил на трансферы больше всех? С АПЛ и саудовцами может конкурировать только «ПСЖ» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.