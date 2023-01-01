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Жирона - Лас-Пальмас 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
03 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Жирона
Лас-Пальмас

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Лас-Пальмас, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
14ИспанияпзАлеш Гарсия
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
23ИспанияпзИван Мартин
8УкраинанпВиктор Цыганков
16Бразилиянп Савио
7УругвайнпКристиан Стуани
13ИспанияврАльваро Вальес
28МексиказщХулиан Араухо
4ИспаниязщАлекс Суарес
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
20ИспанияпзКирьян Родригес
21ИспанияпзХонатан Виера
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
16ГвинеянпСори Каба
9ИспаниянпСандро Рамирес
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
12.03.2022Испания - СегундаСегунда. 31-й турЛас-Пальмас1 : 3Жирона
22.08.2021Испания - СегундаСегунда. 2-й турЖирона0 : 0Лас-Пальмас
19.03.2021Испания - СегундаСегунда. 30-й турЛас-Пальмас1 : 2Жирона
09.11.2020Испания - СегундаСегунда. 11-й турЖирона1 : 1Лас-Пальмас
13.06.2020Испания - СегундаСегунда. 32-й турЛас-Пальмас0 : 0Жирона
22.09.2019Испания - СегундаСегунда. 7-й турЖирона1 : 0Лас-Пальмас
19.05.2018Испания - Примера38-й турЛас-Пальмас1 : 2Жирона
13.01.2018Испания - Примера19-й турЖирона6 : 0Лас-Пальмас
12.04.2015Испания - СегундаСегунда. 33-й турЛас-Пальмас2 : 0Жирона
08.11.2014Испания - СегундаСегунда. 12-й турЖирона1 : 2Лас-Пальмас
26.08.2023Испания - Примера3-й тур1 : 2Жирона
20.08.2023Испания - Примера2-й турЖирона3 : 0
12.08.2023Испания - Примера1-й тур1 : 1Жирона
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЖирона2 : 1
02.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Жирона
25.08.2023Испания - Примера3-й турЛас-Пальмас0 : 0
18.08.2023Испания - Примера2-й тур1 : 0Лас-Пальмас
12.08.2023Испания - Примера1-й турЛас-Пальмас1 : 1
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи3 : 0Лас-Пальмас
26.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЛас-Пальмас1 : 2

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