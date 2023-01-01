Жирона - Лас-Пальмас 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
03 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Лас-Пальмас, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|23
|пз
|Иван Мартин
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|7
|нп
|Кристиан Стуани
|13
|вр
|Альваро Вальес
|28
|зщ
|Хулиан Араухо
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|21
|пз
|Хонатан Виера
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|16
|нп
|Сори Каба
|9
|нп
|Сандро Рамирес
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|12.03.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|1 : 3
|22.08.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|0 : 0
|19.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 2
|09.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|1 : 1
|13.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 0
|22.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|1 : 0
|19.05.2018
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|13.01.2018
|Испания - Примера
|19-й тур
|6 : 0
|12.04.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|2 : 0
|08.11.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2