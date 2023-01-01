Атлетико М - Севилья 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
03 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Севилья, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|24
|пз
|Пабло Барриос
|11
|пз
|Тома Лемар
|25
|нп
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|22
|зщ
|Луак Баде
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|пз
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Иван Ракитич
|17
|нп
|Эрик Ламела
|7
|нп
|Сусо
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|6 : 1
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 0
|07.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|16.08.2023
|Суперкубок УЕФА - 2023
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
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