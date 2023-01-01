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Атлетико М - Севилья 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
03 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Атлетико М
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Севилья, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Севилья
Севилья
13СловенияврЯн Облак
15ЧерногориязщСтефан Савич
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
5АргентинапзРодриго Де Пауль
24ИспанияпзПабло Барриос
11ФранцияпзТома Лемар
25ИспаниянпРодриго Рикельме
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
1СербияврМарко Дмитрович
26ИспаниязщХуанлу Санчес
22ФранциязщЛуак Баде
3ИспаниязщАдрия Педроса
6СербияпзНеманья Гудель
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
10ХорватияпзИван Ракитич
17АргентинанпЭрик Ламела
7Испаниянп Сусо
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиСевилья1 : 1Атлетико М
04.03.2023Испания - Примера24-й турАтлетико М6 : 1Севилья
01.10.2022Испания - Примера7-й турСевилья0 : 2Атлетико М
15.05.2022Испания - Примера37-й турАтлетико М1 : 1Севилья
18.12.2021Испания - Примера18-й турСевилья2 : 1Атлетико М
04.04.2021Испания - Примера29-й турСевилья1 : 0Атлетико М
12.01.2021Испания - Примера1-й турАтлетико М2 : 0Севилья
07.03.2020Испания - Примера27-й турАтлетико М2 : 2Севилья
02.11.2019Испания - Примера12-й турСевилья1 : 1Атлетико М
12.05.2019Испания - Примера37-й турАтлетико М1 : 1Севилья
28.08.2023Испания - Примера3-й тур0 : 7Атлетико М
20.08.2023Испания - Примера2-й тур0 : 0Атлетико М
14.08.2023Испания - Примера1-й турАтлетико М3 : 1
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиСевилья1 : 1Атлетико М
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАтлетико М0 : 0
26.08.2023Испания - Примера3-й турСевилья1 : 2
21.08.2023Испания - Примера2-й тур4 : 3Севилья
16.08.2023Суперкубок УЕФА - 2023Финал1 : 1 5 : 4Севилья
11.08.2023Испания - Примера1-й турСевилья1 : 2
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиСевилья1 : 1Атлетико М
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«Золотой» мальчик португальского футбола поругался с «Атлетико» и попросился в «Барсу». Почему он больше никому не нужен?Почему Феликс решился на публичное заявление о стремлении перейти в другой клуб? Как избавиться от игрока за € 127 млн? Феликс оказался в тупике и устроил демарш 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Атлетико» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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