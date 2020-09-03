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Тулуза - Клермон 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
03 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Тулуза
Клермон

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Клермон, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Клермон
Клермон-Ферран
50ФранцияврГийом Ресте
3ДаниязщМиккель Деслер
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
23ФранциязщМусса Диарра
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
5АвстралияпзДенис Генро
24ВенесуэлапзКристиан Кассерес
7МарокконпЗакария Абухляль
9НидерландынпТейс Даллинга
19ФранциянпФранк Магри
99ФранцияврМори Дио
36ГаназщАлиду Сейду
21ФранциязщФлоран Ожье
17ФранциязщАнди Пельмар
2АлжирзщМехди Зеффан
3БразилиязщНето Боржес
12ФранцияпзМаксим Гоналон
25ФранцияпзЖоан Гастьен
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
9СербиянпКомнен Андрич
8ФранциянпБилаль Бутобба
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияПаскаль Гастьен
История личных встреч
05.03.2023Франция - Лига 126-й турТулуза0 : 1Клермон
04.09.2022Франция - Лига 16-й турКлермон2 : 0Тулуза
30.01.2021Франция - Лига 2Лига 2. 22-й турТулуза3 : 2Клермон
19.09.2020Франция - Лига 2Лига 2. 4-й турКлермон1 : 1Тулуза
25.10.2017Франция - Кубок лиги1/16 финалаТулуза4 : 2Клермон
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур2 : 0Тулуза
19.08.2023Франция - Лига 12-й турТулуза1 : 1
13.08.2023Франция - Лига 11-й тур1 : 2Тулуза
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиТулуза2 : 1
03.06.2023Франция - Лига 138-й тур1 : 2Тулуза
27.08.2023Франция - Лига 13-й турКлермон0 : 1
20.08.2023Франция - Лига 12-й тур2 : 0Клермон
13.08.2023Франция - Лига 11-й турКлермон2 : 4
03.06.2023Франция - Лига 138-й тур2 : 3Клермон
27.05.2023Франция - Лига 137-й турКлермон2 : 0

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