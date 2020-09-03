Тулуза - Клермон 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
03 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Клермон, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Клермон
Клермон-Ферран
|50
|вр
|Гийом Ресте
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|23
|зщ
|Мусса Диарра
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|5
|пз
|Денис Генро
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|7
|нп
|Закария Абухляль
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|19
|нп
|Франк Магри
|99
|вр
|Мори Дио
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|21
|зщ
|Флоран Ожье
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|3
|зщ
|Нето Боржес
|12
|пз
|Максим Гоналон
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|9
|нп
|Комнен Андрич
|8
|нп
|Билаль Бутобба
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|30.01.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 22-й тур
|3 : 2
|19.09.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 4-й тур
|1 : 1
|25.10.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|4 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 4
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0