Метц - Реймс 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Реймс, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Реймс
Реймс
|16
|вр
|Александр Укиджа
|39
|зщ
|Коффи Куао
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|14
|пз
|Чейх Сабали
|19
|пз
|Хабиб Майга
|11
|нп
|Симон Элизор
|18
|нп
|Ламин Камара
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|19
|зщ
|Джош Уилсон-Эсбранд
|10
|пз
|Тедди Теума
|21
|пз
|Азор Матусива
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Уильям Стилл
История личных встреч
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|23.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|22.02.2015
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|27.09.2014
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|02.06.2023
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|3 : 2
|26.05.2023
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3