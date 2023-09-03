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Метц - Реймс 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Метц
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Реймс, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Реймс
Реймс
16АлжирврАлександр Укиджа
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
8Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Траоре
5Гвинея-БисаузщФали Канде
3ФранциязщМатьё Юдоль
27ГаитипзДенли Жан Жак
6ФранцияпзКевин Н'Дорам
14СенегалпзЧейх Сабали
19Кот-д'ИвуарпзХабиб Майга
11ФранциянпСимон Элизор
18СенегалнпЛамин Камара
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
5МароккозщЮнис Абдельхамид
19АнглиязщДжош Уилсон-Эсбранд
10МальтапзТедди Теума
21НидерландыпзАзор Матусива
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
7ЯпониянпДзюня Ито
17ЯпониянпКэито Накамура
9ДаниянпМохаммед Дарами
Главные тренеры
РумынияЛасло Болони
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
16.01.2022Франция - Лига 121-й турРеймс0 : 1Метц
22.08.2021Франция - Лига 13-й турМетц1 : 1Реймс
18.04.2021Франция - Лига 133-й турРеймс0 : 0Метц
20.09.2020Франция - Лига 14-й турМетц2 : 1Реймс
25.01.2020Франция - Лига 121-й турРеймс0 : 1Метц
23.11.2019Франция - Лига 114-й турМетц1 : 1Реймс
22.02.2015Франция - Лига 126-й турРеймс0 : 0Метц
27.09.2014Франция - Лига 18-й турМетц3 : 0Реймс
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур0 : 1Метц
18.08.2023Франция - Лига 12-й турМетц2 : 2
13.08.2023Франция - Лига 11-й тур5 : 1Метц
02.06.2023Франция - Лига 238-й турМетц3 : 2
26.05.2023Франция - Лига 237-й тур0 : 1Метц
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур1 : 3Реймс
20.08.2023Франция - Лига 12-й турРеймс2 : 0
12.08.2023Франция - Лига 11-й тур2 : 1Реймс
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиРеймс2 : 1
03.06.2023Франция - Лига 138-й турРеймс1 : 3

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